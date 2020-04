Juventus, non si molla la pista Chiesa: proposta da 50 milioni

La Juventus non ha perso di vista Federico Chiesa. L’esterno della Fiorentina è una delle prime scelte per l’attacco in vista del prossimo anno, nonostante il presidente Commisso in più di un’occasione abbia ribadito l’intenzione di tenere il giocatore e di offrirgli il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022.

Stando a quanto riporta Tuttosport, però, a fine stagione potrebbe essere lo stesso giocatore a chiedere di andar via. Ecco un estratto di quanto si legge sul quotidiano:

“Commisso l’ha trattenuto un’estate fa, ma è assai probabile che a fine stagione sia lo stesso calciatore a far capire alla proprietà che il momento della cessione sia arrivato sul serio. E il rinnovo del contratto attualmente in scadenza nel 2022 non sposta i termini della questione. […] A Chiesa non dispiacerebbe restare in Italia, ecco perché Inter e Juventus non demordono“.

Si preannuncia, dunque, un nuovo duello di mercato tra Juventus e Inter. Al momento i bianconeri sono in vantaggio, seguono il giocatore da tempo e i contatti con l’entourage sono frequenti. L’Inter non ha però intenzione di mollare la presa e proverà a mettere i bastoni tra le ruote al ds Paratici.

Come riporta stamani il Corriere dello Sport, la Juventus per Chiesa offrirebbe 50 milioni di euro. Nell’affare potrebbe essere inserito anche il cartellino di Rolando Mandragora. Mossa quella dei bianconeri volta a bruciare la concorrenza.