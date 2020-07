Juventus, non si molla la pista Zaniolo: la Roma chiede 60 milioni

Tra i sogni di mercato della Juventus del direttore sportivo Paratici c’è Nicolò Zaniolo, giovane talento della Roma e della nazionale italiana. I bianconeri hanno già fatto un tentativo nella scorsa estate senza successo, ma è probabile che il ds nei prossimi mesi torni all’assalto.

Del resto rispetto ad un anno fa la situazione in casa Roma è completamente differente. I giallorossi hanno bisogno di denaro per risollevare il bilancio e metteranno in vendita qualche pezzo pregiato.

Al momento sul piede di partenza ci sono Justin Kluivert e Cengiz Under, dai quali i giallorossi sperano di ricavare una sessantina di milioni. Qualora però non riuscissero a piazzare i due esterni e qualche esubero, la società potrebbe prendere in considerazione proprio la cessione di Zaniolo.

Il club giallorosso per lasciar andare il centrocampista chiede almeno 60 milioni di euro, cifra alta ma che la Juve sarebbe disposta a spendere.

Al momento i bianconeri restano in attesa di sviluppi da Trigoria, nel caso la Roma aprisse alla cessione il ds Paratici sarebbe pronto ad approfittarne mettendo sul piatto un’offerta superiore ai 50 milioni di euro.