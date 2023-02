Juventus, non solo Allegri in bilico. Spunta Giuntoli come DS

Il Napoli potrebbe perdere Cristiano Giuntoli. I bianconeri sembrano intenzionati a lasciar andare non solo Allegri, prendendo anche un nuovo direttore sportivo

Cristiano Giuntoli potrebbe ritrovarsi ad essere il nuovo caso di trasferimento da Napoli a Torino. L’attuale dirigente del Napoli, infatti, sembra da mesi proiettato nei pensieri delle alte sfere bianconere che lo vorrebbero per sopperire alla futura mancanza di Federico Cherubini.

Giuntoli sarebbe un’aggiunta di sicuro rilievo per i bianconeri, che lo strapperebbero agli acerrimi rivali di sempre del Napoli. I partenopei, però, non sarebbe intenzionati a lasciarlo partire a cuor leggero. La probabilità di addio di Giuntoli c’è, ma non è poi così elevata al momento.

Le ultime

Secondo la Gazzetta dello sport, intanto, qualcosina sembra muoversi. Ecco cosa hanno detto i colleghi: “Francesco Calvo, Chief Football Officer della Juventus, è il punto di riferimento dell’area sportiva ma non può avere il peso o l’impatto sul gruppo di un ex giocatore come ad esempio Pavel Nedved. Manca una figura forte di raccordo tra allenatore e squadra e in questo momento delicato il tecnico preferisce gestire tutto in prima persona o al massimo appoggiarsi su Gianluca Pessotto, che però ha un altro ruolo (diesse della Primavera)”.

Poi proseguono, dicendo: “Nella Juventus in divenire in bilico non c’è solo il tecnico (Allegri, ndr.). Non è un mistero che potrebbe arrivare un nuovo direttore sportivo da affiancare a Cherubini oppure per sostituirlo. Tra le varie ipotesi non si esclude la promozione interna (il responsabile dell’Under 23 Giovanni Manna è in pole) e neppure l’arrivo di qualcuno da fuori (come Cristiano Giuntoli o Frederic Massara)”.