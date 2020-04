Juventus, non solo Higuain, anche Ronaldo non vuole rientrare in Italia

Juventus alle prese con la delicata questione dei giocatori all’estero. In questi giorni sarebbero dovuti rientrare in molti, ma alla fine a Torino si è visto solamente Miralem Pjanic. Ma mentre la maggior parte dei giocatori bianconeri attende il richiamo ufficiale della società, c’è chi non vorrebbe rientrare in Italia.

HIGUAIN – In primis l’attaccante argentino, la cui situazione nelle ultime settimane è finita sotto i riflettori. Il Pipita vorrebbe restare in Argentina per accudire la madre malata e sarebbe preoccupato per l’elevato numero di contagi nel Nord Italia. Vedremo poi come si comporterà quando la Juventus richiamerà tutti alla base.

RONALDO – Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, oltre a Higuain, anche Cristiano Ronaldo non sembrerebbe intenzionato a far ritorno in Italia. Il fuoriclasse portoghese rientrerà solamente quando ci saranno certezze sulla ripresa degli allenamenti e sulla conclusione della Serie A.

DALLA SOCIETA’ – Nel frattempo da casa Juve non è arrivato alcun ordine di rientro ufficiale. Del resto il club non ha la minima intenzione di chiedere ai giocatori di separarsi dalle proprie famiglie senza una data stabilita.

I tesserati continueranno ad allenarsi seguendo i programmi personalizzati forniti dallo staff. Per la questione tamponi si conta di ridurre le tempistiche a 5-7 giorni effettuando il doppio test.