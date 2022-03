Juventus, non solo Jorginho e Rudiger. Occhi su Pulisic e Ziyech

La Juventus inizia a guardarsi intorno per l’eventuale post Dybala. I bianconeri starebbero guardando in casa Chelsea

Il rinnovo di Paulo Dybala non appare poi così scontato. Il calciatore argentino e la Juventus non sembrano trovare un accordo e l’ultimo slittamento della data per l’incontro avrebbe fatto spazientire il calciatore e i suoi agenti. La Juventus inizia dunque a guardarsi intorno, con Zaniolo che non sembra essere l’unica possibilità.

Il calciatore giallorosso non è, infatti, l’unico osservato speciale da Madama. La Juventus starebbe guardando con attenzione in casa Chelsea, monitorando anche altre situazioni oltre a Rudiger e Jorginho. Se l’italo-brasiliano appare una pista più agevole, quella per Rudiger si mette in salita per via delle richieste esose. Adesso però sembra esserci interesse anche per Ziyech e Pulisic.

Spese a Londra

La situazione dei blues è piuttosto indecifrabile. La messa in vendita di Abramovich ha destabilizzato l’ambiente e non si capisce cosa possa accadere. Le sanzioni sul patron del Chelsea pesano e non vi è certezza su cosa accadrà. La Juventus dunque starebbe pensando con interesse a svariati profili che giocano a Stamford Bridge.

Se per Jorginho e Rudiger abbiamo già detto tanto, i nomi di Hakim Ziyech e Christian Pulisic appaiono come ben più difficoltosi. Sono piste ben più difficili rispetto a quella di Zaniolo, ma non impossibili. Il marocchino non sta trovando molto spazio, giocando spesso da subentrato. Non è detto che possa rimanere e a quel punto la Juventus potrebbe provarci. Per lui potrebbero non bastare 35 milioni, ma la situazione societaria potrebbe sbloccare il tutto. Per Pulisic quasi lo stesso discorso. Nel suo caso, però, sembrerebbe esserci più possibilità anche per via della più giovane età. Lo statunitense ha un valore di mercato di 45 milioni, ma il Chelsea potrebbe non volerlo lasciare andare.