Juventus, non solo la sconfitta col Monza. Ziliani: “Jeep non vuole più apparire sulla maglia dei bianconeri”

La sconfitta contro il Monza, per la Juventus, forse non è la peggiore notizia che riceverà in queste settimane. Dopo la penalizzazione dovuta allo scandalo plusvalenze, infatti, i bianconeri rischiano ulteriori mazzate per la manovra stipendi e l’addio di sponsor fondamentali per il club bianconeri.

Il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Paolo Ziliani, rivela che lo sponsor Jeep ha intenzione di abbandonare la Juventus gli ultimi avvenimenti: “Lo sponsor #JEEP (45 milioni l’anno) che vuole ritirarsi per la vergogna di apparire sulla maglia della #Juventus è il meno“.

“Una goccia nel mare dei milioni cui il club, che sarà fuori anche dalle coppe (-80 milioni), dovrà mettere mano per tentare di restare in vita. Le ammende che le verranno inflitte per le “manovre stipendi”, da uno a tre volte l’ammontare delle illecite pattuizioni, fanno tremare i polsi: solo per la carta #Ronaldo la multa andrà dai 19,6 ai 58,8 milioni. Ma la cifra totale degli illeciti commessi è spaventosa“.

Per la Juventus, quindi, ci saranno altre settimane decisive per capire il futuro della società. Dopo l’uscita di scena di Andrea Agnelli, il club bianconero rischia seriamente di ridimensionarsi.