Juventus, non solo Lukaku: le altre tre opzioni per sostituire Vlahovic

La Juventus ha messo il cartellino del prezzo su Dusan Vlahovic, dato vicino a Chelsea e Paris Saint Gemrain, e sta valutando seriamente il possibile sostituto dell’attaccante

I bianconeri stanno cercando di ridurre il monte ingaggi quest’estate, dovendo avviare un nuovo progetto nell’era post-Andrea Agnelli, e un giocatore che potrebbe essere ceduto è Vlahovic. Il Chelsea sarebbe interessato a prendere l’attaccante serbo e la Juventus sarebbe felice di lasciarlo partire per circa 75-80 milioni di euro più le clausole aggiuntive. La Juventus è seriamente intenzionata a vendere Vlahovic quest’estate e ha iniziato a individuare i migliori sostituti.

Tra questi, Rasmus Hojlund dell’Atalanta, che ha attirato l’attenzione del Manchester United, e Jonathan David del Lille, seguito dal Napoli. Anche Yousseff En-Nesyri del Siviglia viene preso in considerazione dai bianconeri. Oltre al Chelsea, anche il Paris Saint-Germain e il Tottenham sono interessati a prendere Vlahovic quest’estate.

La fretta per Lukaku

A poter condizionare la trattativa per l’attaccante è anche la fretta che il Chelsea e lo stesso Lukaku avrebbero per concludere la cessione. Dall’Arabia Saudita continuano ad arrivare offerte belle pesanti per il gigante belga, che vorrebbe provare però a restare in Europa.

La scadenza per eventuali trattative è fissata a giovedì, che sarà l’ultima data disponibile prima della partenza della Juve per la tournée negli USA. Giuntoli vuole definire l’operazione in breve tempo, ma tutto dipende da quello che ne sarà di Dusan Vlahovic. Se dovessero arrivare almeno 70 milioni dalla cessione dell’attaccante, difficile ma non impossibile, i bianconeri si fionderebbero immediatamente su Lukaku. Difficile, però, si possa concludere immediatamente.