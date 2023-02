Juventus, nonostante il riscatto Kean potrebbe non restare

Moise Kean potrebbe partire in estate nel caso in cui arrivasse l’offerta giusta. Il giocatore è stato riscattato dai bianconeri per circa 28 milioni di euro

La Juventus, secondo quanto riportato da calciomercato.com, avrebbe riscattato il cartellino di Moise Kean. Il calciatore azzurro aveva un obbligo di riscatto fissato a determinate condizioni, con la Juventus che verserà 28 milioni di euro nelle casse dell’Everton.

Il futuro di Kean, però, sarebbe lontano da Torino. Infatti, la Juventus in estate potrebbe cederlo nel caso in cui arrivasse un’offerta pari o superiore ai 30 milioni di euro. È chiaro: nessuno è incedibile e se dovessero arrivare le giuste offerte si potrebbe monetizzare tranquillamente.

Kean fuori dai radar?

Calciomercato.com ne ha parlato in un’editoriale di Daniele Longo, in cui viene evidenziata la situazione del giocatore. Ecco cosa è stato detto: Solo quattro minuti giocati contro il Nantes per Moise Kean. Anche in Europa League non riesce a trovare spazio, nonostante la stima di Allegri che nell’ultima partita giocata in campionato contro la Fiorentina lo ha difeso veementemente dalle invettive di un tifoso esagitato. Un fenomeno che si ripete spesso all’Allianz Stadium perché una parte del tifo bianconero ha messo nel mirino l’ex Everton. Una doppietta alla Lazio il 13 novembre scorso e poi l’oblio. Kean ha interrotto il rapporto storico con Enzo Raiola per affidarsi ad Alessandro Lucci. Dietro questo cambio di agente potrebbe celarsi la volontà di cambiare aria a fine stagione. Una missione certamente non facile perché la Juve, per motivi di bilancio, deve incassare più di 30 milioni da un’eventuale cessione. Ecco perché i prossimi mesi saranno fondamentali per Moise chiamato a ritrovare la via del gol per la Juventus e, soprattutto, per rilanciarsi anche in ottica calciomercato”.