Juventus nuovamente su Fabian Ruiz

Tarda il rinnovo tra Napoli e Fabian Ruiz, con lo spagnolo che rischia di finire fuori rosa. Spunta, intanto, la Juventus per lui

Fabian Ruiz sembra sempre più vicino all’andare in rotta di collisione con il Napoli. Il centrocampista spagnolo non sembra intenzionato a rinnovare il suo attuale contratto – in scadenza nel 2023 – anche perché vorrebbe trasferirsi altrove.

La Juventus ha tentato un approccio nel mercato di Gennaio – fallendo miseramente – e sembra essere tornata alla carica. Il centrocampista spagnolo non si è ancora esposto sulla destinazione, visto anche che la sua preferenza sarebbe sul tornare proprio in Spagna.

La Juventus si fa avanti

A riportarlo è Valter De Maggio, che a Radio Goal su Kiss Kiss Napoli ha confermato come l’interesse della Juventus possa essere veritiero. Ecco le sue parole: “La Juventus vuole Fabian Ruiz, è tutto reale, ho dato la notizia ieri e ho visto che oggi molti quotidiani hanno riportato la notizia dopo averla ovviamente verificata”.

Lo spagnolo, dunque, potrebbe finire per essere uno dei prossimi innesti della Vecchia Signora. Non dovesse accettare il rinnovo appare probabile una sua partenza o – addirittura – messa ai margini del progetto partenopeo. Aurelio De Laurentiis avrebbe offerto circa 1.8 milioni di euro al giocatore, a fronte di una richiesta di circa 3.5/4 milioni di euro. Il Napoli sarebbe disposto ad offrire tale cifra solo per un prolungamento fino almeno al 2027, che appare abbastanza difficile. Il giocatore, dunque, sembra allontanarsi dall’ombra del Vesuvio. Resta da capire se resterà in Italia, sposando il progetto Juventus, o ci sarà il movimento di qualche squadra spagnola.