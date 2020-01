Juventus, nuovi contatti con il PSG per lo scambio Paredes-Emre Can

Il club bianconero a lavoro con il PSG per definire la cessione di Emre Can. Le ultime

Sembrava tramontato lo scambio Emre Can-Paredes tra Juventus e Paris Saint-Germain, ma a sorpresa la trattativa nelle ultime ore si sarebbe riaperta e le parti starebbero lavorando per chiudere l’affare nei prossimi giorni.

CONTATTI IN CORSO – A svelare importanti novità è il giornalista di Rai Sport Paolo Paganini, che conferma la volontà del centrocampista tedesco di lasciare la Juventus e la ripresa dei contatti tra i due club. Del resto il PSG non ha mai smesso di seguire l’ex Liverpool, ormai un esubero per Maurizio Sarri.

POCO SPAZIO – Nonostante l’infortunio di Khedira e la lunga squalifica di Bentancur, Emre Can non è riuscito a trovare il posto da titolare, Sarri gli ha preferito Rabiot e Matuidi e ciò dimostra il poco coinvolgimento del tedesco nel progetto bianconero. La Juve è pronta a cederlo, ma l’accordo con il PSG è ancora in fase di definizione.

VALUTAZIONE – Qualora la trattativa con i francesi non andasse a buon fine, la Juve terrà comunque il giocatore sul mercato in attesa di offerte concrete: il direttore sportivo Paratici valuta il cartellino di Emre Can sui 30 milioni di euro.