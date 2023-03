Juventus, nuovo nome per il direttore sportivo: Berta dell’Atletico Madrid

Dalla Spagna tuonano: i bianconeri potrebbero cercare di prendere Berta dall’Atletico Madrid per il ruolo di direttore sportivo

Quando si tratta di programmare il proprio futuro, la Juventus sta pensando di iniziare i cambiamenti previsti con un nuovo dirigente come primo passo per migliorare il progetto. Anche la vecchia signora vuole iniziare questa fase pescando nell’Atlético de Madrid.

Non un giocatore in questo caso, ma un dirigente, visto che si fa insistentemente il nome del direttore sportivo dei colchoneros. Il quotidiano Tuttosport indica Andrea Berta, da un decennio nella squadra madrilena, come un obiettivo del club piemontese per prendere le redini della propria squadra in fase di programmazione.

Intanto in campo

Il clima in campo, intanto, sembra dei migliori nonostante gli avvenimenti extrapallone. Tanto che Allegri sta continuando ad incitare la squadra: “Bisogna essere realisti, io penso che una delle prime resterà inevitabilmente fuori. Mancano ancora 14 partite e tutto può succedere, noi dobbiamo pensare a fare piccoli passi per avvicinarci all’obiettivo. Arrivare in Champions League a -15 sarebbe come vincere tre scudetti, non solo uno”.

Obiettivo difficile, ma non impossibile. La squadra bianconera dopo la vittoria contro l’Inter sembra aver trovato un altro piglio e potrebbe tentare in tutti i modi l’approdo alla coppa europea più importante. Intanto, qualche settimana fa ha parlato di Vlahovic: “Dusan ha fatto una buona partita, li farà i gol più avanti. Stasera ha fatto meglio, c’è andato vicino, deve rimanere sereno. Stasera ha giocato meglio tecnicamente. A lui lo dico sempre, deve rimanere calmo, lui ogni tanto va fuori giri come gestione dell’energia. È normale per un ragazzo di 23 anni, non scordiamoci che è alla Juventus da un anno. Non è che è dieci anni alla Juventus, è un anno che è alla Juventus. Ha fatto bene, sta facendo bene, è rientrato da un infortunio, credo abbia tutte le qualità per migliorare”.