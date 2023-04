Juventus o Napoli? Ciro Ferrara svela sua fede calcistica

Nel corso degli anni si è sempre discusso sulla fede calcistica di Ciro Ferrara. L’ex calciatore ed ora opinionista TV, ha deciso di chiudere una volta per tutte la questione, dichiarando la propria fede calcistica per la squadra partenopea.

“Io sono di Napoli, sono nato a Napoli, ho giocato nel Napoli e tifo per il Napoli, ma sono scaramantico e quella parola lì non voglio ancora usarla, nonostante la squadra di Spalletti sta facendo veramente faville in campionato ed in campo europeo. È un bel vedere per tutti gli appassionati di calcio“.

Il dubbio è nato proprio per il suo passato da calciatore. Dopo dieci anni con la maglia del Napoli, infatti, l’ex difensore decise di trasferirsi alla Juventus dove restò a vita prima di chiudere la sua carriera nel 2005. Nonostante i suoi trascorsi in maglia bianconera, quindi, Ferrara ha il cuore di un solo colore: azzurro.