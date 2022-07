Juventus o Roma, dove canterà il Gallo?

Andrea Belotti è diviso tra Roma e Juventus. Le due squadre restano in vantaggio sul calciatore ex Torino, che si è svincolato

Andrea Belotti continua a catalizzare l’attenzione del calciomercato italiano. Roma e Juventus sono le protagoniste assolute di questa sessione di calciomercato, tra colpi e vari intrecci.

Dybala, Zaniolo e non solo: ora le due squadre sembrano destinate a darsi battaglia anche per Andrea Belotti. Il giocatore si è svincolato dal Torino e potrà decidere tranquillamente il suo futuro. La Juventus lo vorrebbe come vice Vlahovic, mentre la Roma come vice Abraham. Tutto è ancora da definire, ma le due squadre sono in corsa.

La situazione è complicata

La pista si riscalda solo in queste due direzioni, visto anche che le altre squadre interessate sembrano essersi allontanate. Il Milan ha preso Divock Origi, il Monza è vicinissimo ad Andrea Petagna, mentre la Fiorentina sembra non aver intenzione di affondare il colpo dopo Jovic.

L’Atalanta dovrebbe prima cedere Muriel, mentre il Napoli appare sempre più lontano vista anche la volontà del calciatore di non allontanarsi troppo dal nord Italia. La Juventus sembrerebbe essere la pista più pericolosa, con l’ambiente Torino che si riscalderebbe ancor di più. Le tensioni Juric e Vagnati evidenziano una situazione caldissima, che finirebbe per divenire rovente nel caso in cui Belotti finisse in bianconero.

I tifosi non accetterebbero la cosa, dunque la loro speranza sembra restare che il giocatore vada in giallorosso. Una cosa è sicura: il Gallo ha voglia di tornare a cantare e essere protagonista.