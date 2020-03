Juventus, obiettivo Tonali: sul piatto 3 contropartite

Alla sua prima stagione in Serie A con la maglia del Brescia, Sandro Tonali non ha certamente sfigurato. Il talento classe 2000′ si è imposto senza troppi problemi nel calcio che conta, dimostrando personalità e qualità da vendere. Doti che hanno attirato l’interesse delle big italiane: su tutte Juventus e Inter.

NUMERI – Vero e proprio faro del centrocampo dei lombardi, Tonali fino a questo momento ha collezionato 24 presenze in stagione, 23 in campionato e 1 in Coppa Italia, mettendo a segno 1 rete e collezionando ben 5 assist in un totale di 2130 minuti giocati.

PRESSING – Da tempo sulle tracce del centrocampista c’è la Juventus di Maurizio Sarri, alla ricerca di un giocatore abile e veloce nel far ripartire l’azione dal basso, gestire i tempi di gioco e prendere in mano le redini del centrocampo.

CONTROPARTITE – Stando a quanto riporta Tuttosport, il ds Paratici sta studiando la strategia per portarlo a Torino, l’idea è quella di mettere sul piatto 3 contropartite: Hans Nicolussi Caviglia (attualmente al Perugia), Simone Muratore e Idrissa Tourè, della Juve Under 23.

SOSTITUTO – Tonali nella rosa bianconera andrebbe a prendere il posto di Miralem Pjanic, sempre più lontano da Torino. Il bosniaco ha disputato una stagione sottotono, dimostrando di non essere adatto nel ruolo di regista davanti la difesa per il tipo di gioco di Sarri, che richiede un palleggio rapido e a due tocchi. Sulle tracce del giocatore c’è il Paris Saint-Germain.