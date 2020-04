Juventus, occasione Hakimi: il Real Madrid chiamato a decidere sul futuro del terzino

E’ ancora incerto il futuro di Achraf Hakimi, attualmente al Borussia Dortmund ma in prestito biennale dal Real Madrid. A giugno il terzino marocchino rientrerà in Spagna, ma difficilmente continuerà con la maglia dei blancos, nonostante le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di AS:

“Non voglio mentire, mi piacerebbe vincere con il Madrid. E’ casa mia. Ma se non abbiamo le stesse idee, proverò a vincere da un’altra parte. E’ il mio sogno”.

INCERTEZZA – Sempre AS analizza la questione terzini in casa Real Madrid. Zidane è chiamato a fare una scelta su chi tenere in vista del prossimo anno: al momento gli unici certi della permanenza sono Carvajal e Mendy, ma qualcuno tra Marcelo, Odriozola, Reguilon e Hakimi dovrà lasciare Madrid.

OCCASIONE – In casa Real ancora non è stata presa una decisione definitiva, ma è proprio nell’incertezza che Paratici, direttore sportivo della Juventus, ha intenzione di infilarsi. I bianconeri, in attesa di capire cosa accadrà, hanno iniziato a studiare la strategia per portarlo a Torino.

PRETENDENTI – Il club di Agnelli non è però il solo sulle tracce del giocatore, seguito con interesse anche da Chelsea e il Psg. La Juve se vorrà battere la concorrenza dovrà muoversi in fretta.