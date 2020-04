Juventus, occasione Thiago Alcantara, ma solo se parte Pjanic

Sono tanti i giocatori della Juventus dal futuro incerto, tra questi c’è Miralem Pjanic, finito sul banco degli imputati a causa di una stagione ben al di sotto delle aspettative. Il centrocampista bosniaco era chiamato a prendere in mano le redini della mediana bianconera, ma si è dimostrato poco adatto al tipo di gioco richiesto da Maurizio Sarri.

L’ex tecnico del Napoli ama giocare velocemente, a due tocchi e con improvvise verticalizzazioni; Pjanic, invece, ha bisogno di toccare più volte la palla per esprimersi al meglio, ma ciò spesso comporta il rallentamento dei ritmi di gioco.

Il bosniaco ha perso punti nelle gerarchie di Sarri, colpa anche dell’esplosione di Rodrigo Bentancur, nato come regista e sicuramente più adatto a giocare davanti la difesa. Ecco perché Pjanic per la Juventus non è più indispensabile e in caso di offerte congrue saranno effettuate le giuste valutazioni.

Qualora l’ex Roma e Lione andasse via, la Juve sarebbe chiamata a sostituirlo e avrebbe già in mente su chi puntare. Stando a quanto riporta Tuttosport, uno degli obiettivi del direttore sportivo Paratici è Thiago Alcantara, centrocampista classe 91′ del Bayern Monaco.

Lo spagnolo è in scadenza di contratto nel 2021 e non ha ancora rinnovato con i tedeschi. Se le cose non dovessero cambiare fino all’apertura del mercato, la Juventus potrebbe prelevarlo ad un prezzo certamente più contenuto.