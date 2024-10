Juventus, occhi puntati su Raspadori: cosa sappiamo

Con l’avvicinarsi del mercato invernale, la Juventus si prepara a intervenire per far fronte agli infortuni di Gleison Bremer e Arek Milik.

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo bianconero, ha l’obiettivo di rinforzare la squadra di Thiago Motta con un nuovo attaccante. Tra i vari profili seguiti, spicca quello di Giacomo Raspadori del Napoli, un giocatore molto apprezzato dall’allenatore bianconero. Tuttavia, portare Raspadori a Torino già a gennaio appare un’impresa ardua, complicata dalle dinamiche del mercato interno.

Attenzione anche all’estero

Vista la difficoltà di acquistare un giocatore italiano durante la sessione di gennaio, Giuntoli potrebbe rivolgere l’attenzione verso opportunità all’estero, dove le trattative con i club sono più flessibili.

Nonostante ciò, l’interesse di Motta per Raspadori rimane, soprattutto considerando che l’attaccante ha visto poco spazio nelle ultime partite del Napoli, scendendo in campo solo per pochi minuti contro il Monza.

Un’altra ipotesi porta a Lorenzo Lucca dell’Udinese, ma anche questa pista sembra poco praticabile. Lucca è infatti un elemento fondamentale per i friulani nella lotta per la salvezza e difficilmente il club sarà disposto a lasciarlo partire a stagione in corso.