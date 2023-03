Juventus, occhi su Juan Bernat e Carlos Soler?

Dopo l’ennesima battuta d’arresto in Champions League, il Paris Saint-Germain cercherà di rigenerare la propria rosa durante la finestra di trasferimenti estiva. Carlos Soler e Juan Bernat sono tra coloro che potrebbero essere nel mirino della Juventus per la finestra di trasferimento estiva

Mercoledì scorso, il Paris Saint-Germain è uscito ancora una volta dalla Champions League prima del previsto. La squadra francese ha ceduto al Bayern Monaco negli ottavi di finale ed è costretta a rimandare il sogno di sollevare la coppa massima per l’ennesima volta.

Come era prevedibile, questa nuova battuta d’arresto è stata decisiva per far sì che arrivassero nuove speculazioni su una possibile rigenerazione di una squadra che, pur disponendo di giocatori di prim’ordine, non è in grado di competere al livello sperato.

La Juventus ci pensa

Tra coloro che potrebbero lasciare il club per far posto ai nuovi acquisti già preparati dalla dirigenza parigina ci sono Carlos Soler e Juan Bernat. Il primo ha deluso le aspettative dopo il suo ingaggio della scorsa estate (solo nove partenze in Ligue 1), mentre il secondo è già stato relegato a un ruolo di sostituto.

Secondo CalcioMercato.it, i giganti della Serie A, la Juventus potrebbe approfittare della disponibilità del PSG ad ascoltare le offerte per i suoi due assistiti per gettare la rete. Resta da vedere quanto denaro la vecchia signora sarebbe disposta a mettere sul tavolo e se tale cifra sia sufficiente per il Parco dei Principi. I due calciatori sarebbero due rinforzi graditi a Torino.