Juventus, occhi su Werner

Timo Werner entra di prepotenza tra i potenziali acquisti della Juventus per la prossima stagione. Trattativa però difficile

La Juventus sta cercando un attaccante di riserva che possa fare da vice Vlahovic. Il calciatore serbo non può giocarle tutte e in estate – probabilmente – usciranno sia Moise Kean che Paulo Dybala.

La Juventus sembra aver puntato anche Timo Werner, attaccante tedesco attualmente in forza al Chelsea. In estate il giocatore potrebbe cambiare casacca, anche perché viene da due anni non propriamente brillanti a Londra. Chiuso anche dal mercato, il giocatore dunque potrebbe accasarsi altrove.

Prezzo elevato e voglia di rivalsa

La punta ex Lipsia è ancora giovane. Il tedesco è, difatti, un classe ’96 e ha ancora davanti tanti anni di carriera. Purtroppo a bloccare un’eventuale trattativa c’è un prezzo di cartellino fin troppo elevato. Il Chelsea infatti chiede 40 milioni e lo stipendio del giocatore non aiuta.

Werner in Inghilterra percepisce, infatti, circa 12 milioni annui. Una cifra fin troppo alta per le casse bianconere. Il giocatore si è visto scavalcare nelle gerarchie da Lukaku oltre che dall’utilizzo di un falso nueve. Spesso e volentieri, difatti, Tuchel preferisce avanzare un centrocampista piuttosto che far giocare lui.

Nonostante la perenne partenza dalla panchina, il giocatore ha raccolto comunque 29 presenze in tutte le competizioni segnando anche 7 gol e dando 4 assist. Un buon bottino che testimonia la voglia di rivalsa del giocatore, che vorrebbe giocare di più anche in vista del mondiale. Alla Juventus potrebbe trovare la tranquillità che cerca. Potrebbe partire come vice Vlahovic, certo, ma non è da escludere che possa giocargli anche affianco.