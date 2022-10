Juventus, occhi sul “nuovo Barella”

Marcel Lukasz Kalemba è il nuovo profilo accostato ai bianconeri. Il calciatore potrebbe lasciare a zero il Mainz

Il nuovo profilo nel mirino degli scout bianconeri è polacco, classe 2005 e gioca nel Mainz. Il calciatore in questione e Marcel Lukasz Kalemba, mediano che sta stupendo tutti a livello europeo.

Sul calciatore c’è anche il Barcellona oltre alla Juventus, con entrambe le squadre pronte a sfruttare un’eventuale addio alla Germania. Il calciatore non ha intenzione di rinnovare il proprio contratto e a Luglio sarà libero di andare dove vuole a zero.

Kalemba può arrivare in bianconero

Il calciatore polacco è da tempo nel mirino della Juventus, che vorrebbe prendere il “nuovo Barella”. Infatti, il calciatore è paragonato al centrocampista dell’Inter in patria. Per caratteristiche sono simili, con un’altezza non troppo elevata per entrambi.

Il calciatore polacco ha larghissimi margini di crescita e mostra già da subito di essere un potenziale futuro crack. Per il momento non ha ancora debuttato con la prima squadra del Mainz, ma ha già giocato con l’u17 e l’u19 del Mainz. Sono bastate poche partite per stregare tutti, con lui che arriva direttamente dalle squadre giovanili.

Il calciatore si può dire dunque cresciuto in Germania, nonostante per ora abbia giocato nelle selezioni nazionali della Polonia. Il calciatore, infatti, è nel giro dell’under 17 polacca e presto potrebbe ritrovarsi a debuttare anche in nazionale maggiore. Questo è l’ennesimo caso di talento proveniente dalla Polonia, così come Kiwior, Majecki, Nawrocki, Zalewski e Kozlowski. Una generazione che sembra promettere bene, per una nazionale in netta crescita.