Juventus, offerte dalla Turchia e dalla Russia per Khedira

Tra i giocatori con le valigie in mano in casa Juventus c’è Sami Khedira. Il centrocampista tedesco non rientra nel progetto tecnico di Andrea Pirlo e la società sta provando a cederlo per risparmiare gli ultimi mesi di ingaggio.

Khedira è in scadenza di contratto a giugno, in questi mesi ha continuato ad allenarsi con il gruppo bianconero ma a restare fuori dai convocati, l’ultima apparizione risale a circa 7 mesi fa, situazione che certamente non lo rende felice e che necessita di una soluzione.

Stando a quanto riporta Tuttosport, per il centrocampista sarebbero arrivate proposte dalla Turchia e della Russia, ma al momento le destinazioni non convincerebbero.

Il sogno di Khedira, come annunciato più volte negli ultimi mesi, sarebbe quello di approdare in Premier League, campionato in cui non ha mai giocato e che da sempre lo affascina.

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, non è da escludere, però, un possibile ritorno in Bundesliga o l’ipotesi Stati Uniti, con club della MLS che nei mesi passati si sono fatti vivi mettendo sul piatto contratti importanti.