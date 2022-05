Juventus, offerto Gilson Tavares

Gilson Tavares offerto alla Juventus. Il calciatore capoverdiano è in ascesa e la prossima potrebbe essere la stagione della sua consacrazione

La Juventus è sempre pronta a cogliere le occasioni. Gilson Tavares è chiaramente una potenziale occasione da cogliere, vista la giovane età e la voglia del suo entourage di farlo esplodere.

Il calciatore capoverdiano dell’Estoril Praia sembra essere in netta ascesa, dimostrando colpo su colpo di poter essere un futuro craque del calcio mondiale. La concorrenza è però tanta, con anche la Roma su di lui. Il giocatore è seguitissimo dai bianconeri sin dai tempi delle giovanili, ma ora toccherà capire cosa fare.

Un curriculum che intriga

Il calciatore capoverdiano ha giocato in stagione 21 partite segnando 10 gol. Il suo contributo si ritrova ad essere enorme per il suo club, visto che l’Estoril Praia è alla seconda vittoria di fila in due anni nel campionato under 23 portoghese. Tanto da dire su di lui, con il suo entourage che vorrebbe spingere per la soluzione migliore. Il giocatore deve esplodere e i club a seguirlo sono tanti.

Gilson Tavares risulta essere un profilo intrigante sotto più punti di vista. Prima punta ben messa fisicamente, ma comunque con un dinamismo di tutto rispetto. E’ originario di Capo Verde, ma ha il passaporto portoghese. In Portogallo c’è già chi lo paragona a Beto dell’Udinese, di cui in Italia abbiamo scoperto solo in questa stagione le doti. Il calciatore capoverdiano potrebbe dunque essere un ottimo rinforzo per la Juventus, anche se appare probabile possa essere inizialmente impiegato nella formazione Under 23 bianconera.