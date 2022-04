Juventus, Paqueta tra i papabili per il post Dybala

Spunta il nome di Paqueta del Lione per la Juventus. Il brasiliano potrebbe tornare in Serie A per sostituire Paulo Dybala

Sembra essere destinata a concludersi l’avventura di Lucas Paqueta al Lione. Il giocatore brasiliano sta vivendo una seconda stagione da sogno in Francia, tanto da attirare gli occhi di mezza Europa su di sé. Manchester United, Newcastle, Arsenal, Paris Saint Germain e Juventus su di lui.

Di certo una bella fila, con il PSG in pole. Il brasiliano è però valutato 60 milioni, motivo per cui la Juventus potrebbe tirarsi fuori dalla corsa. Il classe ’97 è seguitissimo, ma resta da capire chi potrebbe averla vinta.

Il trasferimento più oneroso dell’estate?

Difficile prevederlo, ma Paqueta potrebbe essere il prossimo trasferimento da urlo del mercato europeo. Le squadre di Premier sembrano interessatissime, con lo United che in estate dovrebbe dire addio a Cristiano Ronaldo. Il Newcastle vuole regalarsi un colpo per sognare aggiungendo un ex compagno di squadra di Guimaraes, arrivato a Gennaio. Un po’ più indietro l’Arsenal, ancora incerta del proprio futuro prossimo.

Il Paris Saint Germain appare però quella più vicina al calciatore. Leonardo a Gennaio aveva già approcciato, salvo poi fermarsi. In estate – complice l’addio di Di Maria e una stagione, per la dirigenza fallimentare – verrà rinnovato tutto. Cambio di allenatore e investimenti mirati per la rosa. Il PSG punta a confermarsi tra le migliori in Europa. La Juventus resta – dunque – una semplice suggestione. Da capire se potranno fare qualcosa di concreto per Paqueta, ma ad oggi pare impossibile.