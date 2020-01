Juventus, Paratici al lavoro per costruire la rosa del futuro: investimenti da 250 milioni di euro

Non solo colpi ad effetto e dalla pronta disponibilità, da qualche tempo a questa parte il direttore sportivo della Juventus, Paratici, ha iniziato a gettare le basi per la rosa del futuro, intraprendendo la cosiddetta “linea verde”, che prevede investimenti per oltre 250 milioni di euro.

PRIMI COLPI – I primi botti di mercato non si sono fatti attendere, i bianconeri hanno messo le mani su De Ligt, Demiral, Kulusevski, Romero e Pellegrini, alcuni dei quali lasciati in prestito per completare il processo di maturazione ed essere pronti quando sarà arrivato il momento.

GIOVANILI – Gli altri elementi che completeranno il ricambio generazionale arriveranno dalle giovanili, i nomi sono quelli dei vari Nicolussi Caviglia, Fagioli, Petrelli e Portanova, Moreno e Da Graca, il neo arrivato Ntenda, Ahamada, Cotter, Dragusin, Gozzi e Tongya.

OBIETTIVI – Il prossimo passo di Paratici sarà provare di mettere le mani sul giovane Chong del Manchester United, ma non solo, nel mirino ci sono anche Parrot e Szoboszlai.

