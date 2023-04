Juventus, Paredes non rimane: pronto Rovella

I bianconeri sarebbero intenzionati a riportare alla base e puntare su Rovella. Il calciatore è al momento in prestito al Monza

È chiaro ormai, Leandro Paredes non verrà riscattato dai bianconeri. Il Paris Saint Germain sta cercando di già altri compratori e lo avrebbe offerto perfino al Napoli per provare a prendere Victor Osimhen già da giugno. Al momento sembra abbastanza difficile capire cosa possa succedere, ma l’impressione è quella che il giocatore argentino non resti in Francia.

La Juventus non vuole pagare i 22 milioni più bonus pattuiti la scorsa estate, con le condizioni per il verificarsi dell’obbligo molto lontane. Le possibilità di permanenza si abbassano con il passare del tempo e il giocatore ex Roma saluterà Torino.

Possibilità per il futuro

Mentre il giocatore ha parlato del futuro in una recente intervista, la Juventus potrebbe già sapere cosa fare di lui. Il giocatore ha detto: “Sono nel pieno della mia carriera, alla Juventusdevo dire che sto bene e in Italia la mia famiglia si trova a suo agio. In ogni caso voglio certamente tornare al Boca ma non adesso, finirò sicuramente lì la mia carriera”.

Il giocatore negli scorsi mesi aveva detto di voler dare tutto per la Juventus, ma sembra che non ci siano margini di permanenza. Il suo futuro, comunque, resterà in Europa con un’altra squadra. Probabile non in Italia, dove non ha grandi estimatori. La possibilità, però, di vederlo lontano dalla Francia è alta. Il calciatore è fortemente voluto in Spagna, dove secondo la stampa iberica ci sarebbe stato un sondaggio dell’Atletico Madrid.