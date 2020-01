Juventus, Paredes si allontana: suggestione Thiago Alcantara

La sessione invernale della Juventus ruota intorno alla permanenza o meno di Emre Can. Il centrocampista tedesco non rientra nei piani di Maurizio Sarri e vuole andar via per non perdere l’Europeo. La società lo sa, vorrebbe accontentarlo ma non sarà facile.

PISTA FREDDA – Da settimane si parla dell’interesse del Paris Saint-Germain, il club francese è sulle tracce del giocatore, ma la Juve in cambio chiede il cartellino di Leandro Paredes, blindato recentemente da Tuchel: “Leo resta con noi”. Per tale motivo il ds Paratici sta virando su altri obiettivi.

SUGGESTIONE – Stando alle voci provenienti dalla Spagna e riportate da TS, la Juventus avrebbe messo nel mirino Thiago Alcantara, centrocampista classe 91′ del Bayern Monaco e della nazionale spagnola.

CIFRE – L’arrivo dell’ex Barcellona non è utopia, Alcantara dopo tanti anni in Bundesliga è alla ricerca di una nuova avventura e gradirebbe l’esperienza nel campionato italiano. Il contratto con il Bayern è in scadenza nel 2021 e il rinnovo è ancora distante. Se non dovesse arrivare entro pochi mesi la Juve potrebbe prelevarlo per meno di 60 milioni di euro.