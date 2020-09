Juventus, parla l’agente di Emerson Palmieri: “Nessun contatto con i bianconeri”

Tra gli obiettivi della Juventus in questi ultimi giorni di calciomercato c’è Emerson Palmieri, terzino del Chelsea e della nazionale azzurra. L’italo-brasiliano per Lampard non è un titolare inamovibile e può essere sacrificato; i bianconeri già in passato hanno fatto un tentativo e a breve potrebbero tornare alla carica.

Prima di mettere in piedi la trattativa, il direttore sportivo Paratici dovrà piazzare Mattia De Sciglio, che non rientra nei piani di Andrea Pirlo e potrebbe finire al Paris Saint-Germain. Solo in caso di cessione dell’ex Milan la Juve tenterà l’assalto ad Emerson Palmieri.

Nel frattempo l’agente del giocatore del Chelsea, Fernando Garcia, in un’intervista ai microfoni di TuttoJuve.com, ha smorzato le voci di mercato sul futuro del suo assistito. Le parole:

“Leggo sempre che Emerson è accostato alla Juventus, ma posso ribadire che non ci sono mai stati contatti in questa sessione di mercato con il club bianconero. In questo momento è difficile parlare di un suo addio, il ragazzo pensa solo al Chelsea“.

Quella del procuratore potrebbe essere semplice pretattica o la verità. Quel che è certo è che l’interesse della Juve è concreto, ma i bianconeri prima di muoversi in maniera ufficiale dovranno piazzare De Sciglio.