Juventus, parla Paratici: “Potremmo tenere la stessa squadra anche nella prossima stagione”

Sarà una sessione di mercato particolare quella che vivremo nei prossimi mesi, l’emergenza coronavirus peserà consistentemente sulle casse dei club e in pochi potranno permettersi investimenti importanti. Occhio dunque al mercato degli scambi, dei prestiti e alle occasioni a parametro zero.

In un’intervista rilasciata a Sky Sport, in onda domenica 3 maggio alle ore 14 in versione integrale, il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, ha affrontato proprio la questione calciomercato, svelando una nuova possibilità. Ecco un’anticipazione dell’intervista:

Un aggettivo per il prossimo mercato? “Ne direi due: uno creativo e l’altro che dobbiamo essere elastici. Perché comunque guardiamo la quotidianità: ogni giorno si cambia la visione. In questi giorni, banalmente a seconda del bollettino, siamo più pessimisti o più ottimisti. Oppure si dice ricominciamo a giocare o non ricominciamo a giocare, oppure cominciamo ad allenarci o non incominciamo.

Siamo sempre li, quindi dobbiamo essere elastici, perché primi pensi una cosa e poi ne devi pensare un’altra. Stessa cosa sarà per il calciomercato. Chi dice che non si possa ripetere la stagione 19/20 con le stesse squadre anche nel 20/21 è una possibilità”.

Vedremo dunque come deciderà di muoversi la Juventus non appena sarà possibile effettuare movimenti in entrata e in uscita. Quel che è certo è che i tifosi bianconeri difficilmente assisteranno a una campagna acquisti stellare come quella degli scorsi anni.