Juventus, parla Raiola: “Pogba? Trattiamo il rinnovo. Su Bernardeschi valuteremo”

Mino Raiola torna a parlare – in un’intervista ai microfoni di Sky Sport – del futuro dei suoi assistiti, soffermandosi in particolare su Federico Bernardeschi, Paul Pogba e de Ligt. Ecco un estratto delle dichiarazioni:

Su Bernardeschi: “Napoli? Bernardeschi è molto concentrato con il presente. Mi piace, ho parlato con lui molto di recente, è un bravo ragazzo che non si è seduto ancora, ha capito che la sua carriera inizia e non è finita. Io credo che lui è un giocatore che nella Juve può stare, poi però se ci sono altre condizioni migliori della Juve o migliori per lui, valuteremo tutto.

Siamo qui per valutare le cose, non ho mai chiuso la porta a nessuno, e che non può essere interessante per un mio giocatore. Così farò anche per Bernardeschi, credo che la Juve punti ancora su di lui, è una sfida anche per lui con il nuovo allenatore e il nuovo sistema di gioco, ci sono nuove sfide che deve prendere”.

Su Pogba: “Paul è al centro di un progetto tecnico importante, anche negli anni scorsi lo United non ha mai voluto aprire una trattativa. Non è il tipo da far polemiche, soprattutto in un momento così bisogna stare tranquilli e calmi e vedere come va a finire. Tratteremo per il rinnovo con calma, senza stress. Ne continueremo a parlare”.

Su de Ligt: “​Matthijs è il nuovo Rembrandt che ha prodotto l’Olanda, è un ragazzo straordinario sia come persona che come atleta, l’infortunio è curato e ora ha bisogno di tempo. Credo la Juve abbia un tesoro importante in mano con lui”.