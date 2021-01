Juventus, Pau Torres nel mirino: clausola rescissoria da 50 milioni di euro

La Juventus pensa al futuro e continua a seguire la linea verde. La società ha da tempo iniziato il processo di ringiovanimento della rosa e proseguirà in questa direzione con un occhio particolare al reparto difensivo.

Bonucci e Chiellini non sono più giovanissimi e ci sarà bisogno di un innesto che in futuro rappresenti uno dei pilastri su cui fondare la retroguardia bianconera. Stando a quanto riporta il portale The Athletic, nel mirino c’è Pau Torres, centrale classe 1997 del Villarreal e della nazionale spagnola.

Torres è un difensore che fa dell’abilità nel gioco aereo una delle sue principali caratteristiche (è alto 1,91m), ma è dotato anche di un ottimo piede mancino che lo rende molto utile in fase di impostazione.

Lo spagnolo in poco tempo è divenuto un elemento fondamentale per la retroguardia del Villarreal, conquistando la convocazione nella nazionale di Luis Enrique, che conta di inserirlo tra i convocati per i prossimi Europei.

La Juve ha messo il giocatore nel mirino, per strapparlo servirà versare nelle casse del club spagnolo i 50 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria presente nel contratto fino al 2024. Oltre alla Juve sulle tracce del difensore ci sono Real Madrid, Barcellona e Chelsea.