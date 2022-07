Juventus, Pau Torres non la prima scelta. Attenzione però al City

La Juventus comprerà un difensore centrale dopo l’addio di De Ligt, ma sembrerebbe poter non puntare primariamente su Pau Torres

L’addio di Matthjis De Ligt alla Juventus è ormai sicuro. L’olandese andrà al Bayern per circa 70 milioni di euro più bonus che porteranno la cifra a superare gli 80 milioni. La Juventus, dunque, ha scelto di cedere a meno di quanto chiedesse. Il giocatore percepirà circa 10 milioni più bonus per quattro anni, cifre inferiori di quelle percepite in bianconero.

La Juventus ora dovrà pensare al post De Ligt e con l’attesa che monta per sapere cosa succederà a Bremer si iniziano a fare i primi nomi per sostituire il giocatore ex Ajax. Pau Torres sembra non essere la pista più calda, ma diventa quella più pericolosa. Infatti, il Manchester City avrebbe messo i propri occhi sul difensore centrale del Villareal.

Gatti non può bastare

La Juventus dovrà aggiungere altri giocatori al proprio reparto difensivo. E’ possibile che si vedrà più di un innesto, ma i bianconeri dovranno scegliere gente capace di decidere – in positivo – intere partite. Se il difensore olandese è sembrato sempre in netta crescita nonostante qualche errore di troppo, la sua mancanza si sentirà in ogni caso.

La Juventus pensa a Gabriel dell’Arsenal e Milenkovic per sostituirlo, ma Pau Torres sembra non essere – per via del prezzo – la via preferita. Il calciatore spagnolo costa troppo e la Juventus vorrebbe evitare di spendere così tanto per un singolo giocatore in difesa. Salvo clamorosi colpi di scena, dunque, i bianconeri acquisteranno uno dei citati. Anche se resta da capire se l’Inter riuscirà a chiudere per Bremer.