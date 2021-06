Juventus, pazza idea Koulibaly per le difesa: piace anche Milenkovic

Clamorosa indiscrezione quella lanciata nelle ultime ore dalla trasmissione live di Twitch condotta dalla redazione di Juventibus. Secondo quanto raccontato infatti la Juventus, con il ritorno di Allegri, avrebbe intenzione innanzitutto di rivoluzionare il reparto difensivo.

A tal proposito in giornata ci è stato un incontro tra il noto agente calcistico Fali Ramadani e la dirigenza bianconera. La cosa più plausibile è che oggetto delle discussioni odierne siano stati due assistiti di spessore dell’agente: Kalidou Koulibaly e Nikola Milenkovic.

Per il primo la trattativa appare molto difficile. Il roccioso difensore senegalese del Napoli è sì sul mercato, ma per lui Aurelio De Laurentiis non è disposto a fare sconti, soprattutto ad una rivale come la Juventus. E così per il cartellino di Koulibaly ci vogliono almeno 50 milioni di euro.

Discorso molto diverso invece per Milenkovic, che rappresenta un ottima alternativa al difensore azzurro. Il calciatore viola potrebbe essere acquistato per una cifra tra i 20 ed i 30 milioni, ed il suo valore tecnico è indubbio.

Addirittura Max Allegri, sbilanciandosi non di poco, reputa il difensore della Fiorentina al livello del Barzagli bianconero dei bei tempi. Un paragone scomodo, che però Milenkovic potrebbe sopportare con personalità e qualità. Insomma, la Juventus 2.0 di Allegri sembra iniziare a prendere forma.