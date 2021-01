Juventus, Pellè nuovo nome per l’attacco: arriverebbe a costo zero

Continua la caccia in casa Juventus ad un attaccante che funga da alternativa ad Alvaro Morata e Cristiano Ronaldo. I bianconeri cercano un’occasione a basso costo e tengono d’occhio le opportunità che il mercato può offrire.

Oltre all’ex Llorente, la Juve sta valutando con attenzione il profilo di Graziano Pellè, ex attaccante dello Shandong Luneng e attualmente svincolato.

Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, Pellé dopo anni in giro per il mondo starebbe seriamente pensando di tornare in Serie A, soprattutto se ci fosse l’opportunità di giocare al fianco di Cristiano Ronaldo.

In Cina l’attaccante ha segnato 55 reti in 111 presenze, la Juve starebbe riflettendo sull’idea di portarlo a casa per inserire nel reparto avanzato di Pirlo un giocatore di esperienza e in grado di dare una mano ogni volta sia chiamato in causa, senza pretendere il posto da titolare.

Pellè, dunque, è più di una suggestione. La società bianconera ci sta pensando e nei prossimi giorni potrebbero giungere importanti novità. Vedremo come evolverà la situazione.