Juventus, per il centrocampo c’è Isco a costo zero

La Juventus torna su Francisco Isco, trequartista classe 1992 del Real Madrid e della nazionale spagnola. A riportare l’indiscrezione è il sito defensacentral.com, vicino alle vicende dei Blancos.

Il centrocampista è in scadenza di contratto nel 2022 e difficilmente prolungherà, motivo per cui nella prossima estate sarebbe libero di trasferirsi altrove a parametro zero.

Tale situazione ha attirato la Juventus, che starebbe valutando con attenzione il da farsi, soprattutto considerando che lo spagnolo è un pupillo di Massimiliano Allegri.

I bianconeri, però, dovranno fare molta attenzione alla concorrenza del Milan di Pioli, che già in estate si è fatto avanti per il giocatore prima di virare su Messias per via degli alti costi dell’operazione.

Tutto rimandato alla prossima estate dunque, se Isco non rinnoverà Juve e Milan saranno pronte a darsi battaglia.