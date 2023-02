Juventus, per il centrocampo talenti fatti in casa

I bianconeri potrebbero non ricorrere al mercato nella prossima sessione estiva e portare a casa nuovamente alcuni giocatori in prestito

In estate i bianconeri dovranno vedersela con vari addii a centrocampo, ma non sembra esserci nulla da temere. La Juventus potrebbe ricorrere alla cessione di alcuni calciatori per monetizzare, salvo poi ritrovarsi a confermare in prima squadra alcuni calciatori attualmente in prestito.

La volontà bianconera resta quella di valorizzare i propri giovani e, magari, ritrovarsi a non pagare spropositi per giocatori fin troppo poco congeniali al progetto. Proprio come era Arthur, che dopo le dichiarazioni da neo arrivato a Liverpool non sembra possa avere ulteriore spazio in bianconero. Ecco cosa disse: “Alla Juve non riuscivo ad esprimermi, purtroppo. Allegri mi diceva sempre di rimanere basso e dunque di giocare così. Quando me l’ha detto gli ho riso in faccia. Qui in Inghilterra invece è tutto molto veloce e infatti adesso mi ritrovo molto indietro”.

Cosa dice Juventusnews24

“Secondo La Gazzetta dello Sport sia Arthur Melo sia Denis Zakaria, attualmente in prestito a Liverpool e Chelsea, saranno definitivamente ceduti nel calciomercato Juve di questa estate. L’orientamento dei bianconeri è quello di riportare a “casa” Nicolò Rovella (2001) e Filippo Ranocchia (2001), entrambi in prestito nel Monza di Berlusconi e Galliani, o almeno uno dei due. Si deciderà in estate”. Difficile quindi che i bianconeri prendano qualcun’altro in quel ruolo, provando a spendere i soldi delle cessioni per un terzino e, all’occorrenza, un attaccante. Resta da capire cosa faranno i bianconeri, perché la situazione giudiziaria non aiuta.