Juventus, per il futuro si guarda in casa Napoli: Giuntoli e due calciatori azzurri nel mirino

Dopo le dimissioni dell’intero Consiglio di Amministrazione e la nomina del nuovo presidente, in casa Juventus ci si aspetta una vera e propria rivoluzione in vista del prossimo mercato estivo. In particolare, la proprietà bianconera starebbe guardando in casa Napoli, con il dirigente Cristiano Giuntoli fortemente voluto da John Elkann.

Per riportare la Juventus ai massimi livelli, infatti, si punta sul dirigente del Napoli, il quale è molto apprezzato nell’ambiente bianconero per il suo operato all’interno della SSC Napoli. Sarà difficile, però, strapparlo al presidente Aurelio De Laurentiis.

Come riportato dal portale calciomercato.com, con Giuntoli alla Juventus potrebbero arrivare anche due calciatori azzurri: Matteo Politano ed Hirving Lozano. I due calciatori, infatti, potrebbero fare le valigie al termine dell’attuale stagione e la Juventus sarebbe interessata ad acquistarli. La presenza di Giuntoli, in particolare, sarebbe decisiva per portarli in bianconero.