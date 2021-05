Juventus, per il post Pirlo spunta il nome di Mihajlovic: i dettagli

Andrea Pirlo guiderà la Juventus fino al termine della stagione. La pesante sconfitta nello scontro diretto con il Milan ha complicato la corsa Champions, ma la società bianconera ha deciso di confermarlo e dargli fiducia per le ultime gare.

A stagione conclusa sarà presa la decisione definitiva sul futuro dell’allenatore. In caso di mancata qualificazione in Champions l’addio sarebbe certo, ma non è detto che il piazzamento tra le prime quattro salvi la panchina dell’allenatore.

La Juve nel corso dell’annata ha avuto tante difficoltà e non è mai riuscita a mantenere un rendimento costante, motivo per cui la società potrebbe optare per un profilo di esperienza per la prossima stagione.

Il sogno resta Zinedine Zidane, ma in corsa sarebbe tornato anche Allegri e nelle ultime ore, come riporta il Corriere dello Sport, è spuntato un nuovo nome: stiamo parlando di Sinisa Mihajlovic, attuale tecnico del Bologna.

Tra la Juve e Mihajlovic nelle scorse settimane ci sarebbe stato un contatto, il tecnico piace alla dirigenza bianconera, che l’aveva cercato già prima dell’arrivo di Allegri. Il serbo rientrerebbe, dunque, nella lista dei possibili candidati alla panchina.