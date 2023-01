Juventus, per Kiwior e Holm bisognerà aspettare

La Juventus ha intenzione di fare un’offerta Jakub Kiwior e Emil Holm, ma bisognerà aspettare. Entrambi i giocatori non lasceranno per ora lo Spezia

Nonostante le tante voci di mercato, Jakub Kiwior e Emil Holm sembrano destinati a restare in Liguria almeno fino alla fine della stagione. I due giocatori interessano a tante squadre, con la Juventus che, su tutte, sarebbe intenzionata a provare un approccio sin da subito.

I bianconeri, però, dovranno mettersi il cuore in pace: i due giocatori resteranno a La Spezia almeno fino a fine stagione. Infatti, la squadra ligure ha intenzione di trattenerli al più possibile per centrare la salvezza, per poi cederli in estate.

Lo Spezia pensa al mercato in entrata

Intanto Gotti pensa a come coprirsi per, eventualmente, dare un ricambio a Emil Holm. Il giocatore svedese ha bisogno di qualcuno che lo faccia rifiatare, specialmente perché i liguri non hanno nessuno con le sue stesse caratteristiche.

Ecco cosa ha detto Gotti: “Le alternative ad Holm hanno caratteristiche diverse. Ferrer, Gyasi, Amian, per caratteristiche forse anche Zurkowski potrebbe adattarsi, ma andrebbe provato. Hanno tutti caratteristiche diverse da Holm, che fa quel ruolo con grande naturalezza. Il percorso di Salva lo ha limitato negli scorsi mesi, con un’operazione invasiva. Amian è riuscito ad andare in campo prima, nonostante l’operazione. La lunga rincorsa di Ferrer gli ha tolto spazio. Con il Lecce sarebbe potuto essere utile nel finale, detto che Holm ci ha abituato a grande qualità. Giocare in maniera ravvicinata poteva indurmi a pensare cose diverse, ma nel campionato, anche con le triple partite, Holm non ha mai sofferto. Non ho mandato Ferrer a scaldarsi e quando Holm ha perso terreno non avevo Salva caldo, e ho scelto di restare così. Sarebbe stato utile se avessi letto in anticipo“.