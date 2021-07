Juventus, per la fascia piace Bensebaini: affare sui 25 milioni, ma occhio alla Roma

La Juventus si muove sul mercato alla ricerca di un esterno per la corsia di sinistra. Attualmente in quella posizione c’è Alex Sandro, ma i bianconeri cercano un sostituto all’altezza in grado di far tirare il fiato al brasiliano.

Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, nel mirino della Juventus è finito Ramy Bensebaini, terzino sinistro classe 1995 del Borussia Monchengladbach e della nazionale algerina.

L’esterno è in scadenza di contratto nel 2023 ed è stato autore di una stagione di altissimo livello, motivo per cui la valutazione del cartellino si aggira sui 25 milioni di euro.

La Juventus è interessata e nei prossimi giorni potrebbe muovere passi concreti, ma dovrà fare i conti con la concorrenza della Roma.

I giallorossi, infatti, hanno messo gli occhi su Bensebaini in virtù dell’infortunio di Leonardo Spinazzola e sono pronti a dare battaglia. Vedremo alla fine chi la spunterà.