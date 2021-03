Juventus, per la fascia sinistra piace Rose del Tottenham: può arrivare a parametro zero

Mentre la squadra di Andrea Pirlo è proiettata sulla rincorsa in campionato all’Inter di Conte, gli uomini mercato della Juventus sono al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.

Tra i reparti che saranno sicuramente ritoccati ci sono le corsie laterali di difesa, spesso in affanno in quest’annata per qualche infortunio di troppo e per prestazioni non sempre costanti da parte degli interpreti.

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, nel mirino della Juventus ci sarebbe Danny Rose, 30enne terzino sinistro del Tottenham e della nazionale inglese.

Rose è legato agli Spurs fino al giugno 2021 e al momento il rinnovo pare assai improbabile a causa del rapporto non ottimale con Mourinho, che lo ha messo fuori rosa.

Il terzino è alla ricerca di una nuova sistemazione e per la Juve rappresenterebbe un’opportunità a costo zero. Oltre a Rose, i bianconeri seguono anche Gosens dell’Atalanta, ma in tal caso i costi dell’operazione sarebbero vicini ai 30 milioni di euro.