Juventus, per la fascia spunta Barco

I bianconeri starebbero pensando all’ingaggio del laterale del Boca Juniors per rafforzare la corsia laterale difensiva. Barco potrebbe essere il profilo giusto per rimpolpare la rosa

La Juventus sembra puntare ad un mercato estivo senza grossi esborsi. Se si potrà comprare qualcuno lo si farà, in caso contrario l’obiettivo è quello di provare a prendere i migliori giocatori possibili al miglior prezzo possibile.

La fascia difensiva andrà migliorata, nonostante la conferma di Alex Sandro. Cuadrado andrà via e il terzino brasiliano non le può giocare tutte, specialmente perché è apparso fin troppo discontinuo negli ultimi anni. I bianconeri, dunque, in tal senso starebbero pensando all’acquisto di un giovane proveniente dall’Argentina.

Valentin Barco per la fascia

Classe 2004, argentino e del Boca Juniors. Questo è il profilo del terzino sinistro sondato nelle ultime settimane dalla Juventus. Il giovane calciatore argentino sta facendo vedere cose buonissime in terra natale, tanto da essere finito nel mirino anche di altre squadre.

Su tutte ci sarebbe il Getafe, che però non appare come la concorrenza più spietata che i bianconeri potrebbero trovare. A favorire la trattativa ci sarebbero gli ottimi rapporti tra la Juventus e il Boca Juniors, specialmente dopo gli affari degli scorsi anni in cui sono stati coinvolti Carlos Tevez e Rodrigo Bentancur.

Inoltre, l’agente del giovane calciatore argentino è lo stesso di Tevez il che favorirebbe ancor di più l’approdo a Torino. La clausola rescissoria è di circa 10 milioni, non troppo elevata, ma i bianconeri cercheranno di ridurre al minimo l’esborso. Un colpo del genere potrebbe essere utile sia sotto il punto di vista tecnico, che quello sociale: infatti, il giovane è seguitissimo su Instagram.