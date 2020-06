Juventus, per l’attacco spunta Aubameyang: i dettagli

La Juventus è molto attiva sul mercato nelle ultime ore e sta definendo lo scambio con il Barcellona tra Pjanic e il brasiliano Arthur, una volta conclusa l’operazione l’attenzione si sposterà sul reparto avanzato, che necessita di una prima punta di ruolo in vista del probabile addio di Gonzalo Higuain.

Il Pipita è in scadenza di contratto nel 2021 e non rientra tra i piani della società per la prossima stagione, il ds Paratici gli sta cercando una sistemazione, ma l’attaccante non sa ancora se continuare a giocare in Europa o tornare in Argentina.

Sul taccuino di Paratici ci sono vari profili per sostituire il Pipita, si è parlato molto di Milik e Jimenez, ma nelle ultime ore è venuto fuori un nuovo nome, quello di Pierre-Emerick Aubameyang.

A riportare l’indiscrezione di mercato è le10sport, secondo cui Paratici starebbe monitorando con attenzione la situazione dell’attaccante in forza all’Arsenal, che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2021.

Al momento ancora non è stata intavolata alcuna trattativa, ma la Juventus ha chiesto informazioni tramite intermediari e se le condizioni lo consentiranno farà un tentativo. L’ostacolo maggiore è rappresentato dall’alto ingaggio percepito da Aubameyang, che guadagna circa 10 milioni di euro l’anno.