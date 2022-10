Juventus, per Tielemans l’Arsenal è pronto ad un’offerta

Tielemans è da tempo nel mirino dei bianconeri, che potrebbero però ritrovarsi a perdere il calciatore in favore dell’Arsenal

Youri Tielemans ha scelto: vuole andare via da Leicester. Il calciatore belga sembra essersi deciso ad abbandonare le foxes dopo tre stagioni per effettuare un upgrade della propria carriera. Il centrocampista ex Anderlecht è in continua crescita e ha attratto gli occhi delle più grandi squadre d’Europa.

Su di lui anche Juventus e Real Madrid, oltre all’Arsenal. I gunners sarebbero quelli più vicini al calciatore e potrebbero tentare un’offerta già nel mese di gennaio. Un trasferimento del calciatore durante il mese invernale è probabile, con la Juventus che potrebbe finire beffata.

Offerta da parte dei gunners

Secondo quanto filtra dai media inglesi, il calciatore potrebbe partire per una cifra tra i 20 e i 25 milioni di euro. L’Arsenal sarebbe in procinto di preparare un’offerta di quel calibro, con il Leicester che potrebbe anche accontentarsi di meno. Il giocatore andrà sicuramente via e gli inglesi vogliono monetizzare.

Il calciatore è intrigato anche dalla possibilità di trasferirsi altrove, con il Real Madrid e la Juventus piazze gradite dal belga. In stagione ha giocato 11 partite, con un gol e un assist. Un bottino comunque di tutto rispetto, considerando che i rapporti tra le due parti si stanno lentamente raffreddando. Il centrocampista è stimatissimo all’interno dell’ambiente Leicester e potrebbe anche rimanere fino a fine stagione, per onorare il proprio contratto. Ipotesi che l’Arsenal non vorrebbe contemplare, anche solo per provare a giocarsi le proprie chances di vittoria finale in campionato da subito.