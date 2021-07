Juventus, piace Herrera del PSG: Ramsey può entrare nell’affare

La Juventus ha messo sul mercato Aaron Ramsey e cerca acquirenti. Il centrocampista non rientra nei piani di Massimiliano Allegri e lo stesso giocatore spinge per andar via.

Al momento sul gallese c’è l’interesse di vari club inglesi, ma non è da sottovalutare l’ipotesi Paris Saint-Germain.

Stando a quanto riporta, infatti, Calciomercatoweb.it, i bianconeri starebbero valutando un possibile scambio con Ander Herrera, centrocampista spagnolo 31enne in forza al club parigino.

Herrera è legato al PSG fino al 2024, ma per i francesi non è inamovibile e in caso di proposte allettanti potrebbe partire.

Il maggiore ostacolo al momento riguarda l’ingaggio da 8 milioni di euro l’anno, poco più alto rispetto a quello percepito da Ramsey. L’impressione è che per mettere in piedi l’operazione entrambi i giocatori dovranno essere disposti a sacrificare parte dei rispettivi stipendi.