Sarà una Juventus in emergenza quella che affronterà il derby con il Torino domani. Andrea Pirlo deve fare i conti con numerose assenze causa covid e infortuni, a ciò si aggiunge l’esclusione di Dybala, Arthur e McKennie per la festa in pieno coprifuoco andata in scena mercoledì sera.

Il tecnico ha affrontato la questione in conferenza stampa:

“Parlo subito di questo, così poi non ne parliamo più e pensiamo solo agli aspetti tecnici: i tre giocatori coinvolti in quella serata non sono convocati per la partita coi granata, vedremo poi quando riprenderanno a lavorare con noi”.

Sull’alzare la voce con i giocatori: “Certo, quest’anno non ci siamo fatti mancar niente, ma non è quello il motivo di alzare la voce fuori dal campo, dove i giocatori sono liberi di fare ciò che vogliono nei limiti delle regole. La voce si alza in campo per far capire loro certe cose ma fuori sono adulti e vaccinati. E’ sempre stato così, fin da quando giocavo io”.

Gruppo meno serio? “La decisione di non convocarli l’ho presa io, la società ha fatto il resto. In tantissime annate episodi del genere sono accaduti, questo di sicuro non era il momento giusto per fare una cena fino a tardi, sia perché era a due giorni da una partita e sia per rispetto di chi rispetta le regole”.