Juventus, Pirlo ha le ore contate e a succedergli potrebbe arrivare un suo grande amico

Fine dell’esperienza in bianconero per Andrea Pirlo che, in qualunque modo finisca il campionato sarà sollevato dal ruolo di primo allenatore della Juventus. Il bresciano non è riuscito nell’impresa di confermare gli strabilianti livelli a cui la Vecchia Signora aveva abituato pubblico e addetti ai lavori. I nomi che gli succederanno sono tanti, anche se ultimamente una voce parla di un allenatore assolutamente fuori dai radar di Agnelli e company che potrebbe incredibilmente sorpassare tutti gli altri.

A parlare della clamorosa operazione ci ha pensato il quotidiano sportivo Tuttosport che racconta di un sorprendente interesse della Juventus per Gennaro Gattuso. L’allenatore del Napoli andrà in scadenza a giugno e potrebbe arrivare a Torino con una trattativa flash.

D’altronde il traghettatore della Serie A ormai per antonomasia ha sempre dimostrato di saperci fare nonostante le critiche e i vari scossoni che la vita da coach impone anche agli spiriti più duri. Sia al Milan che al Napoli, Gattuso ha mostrato di non essere un parvenu della panchina, riuscendo sempre a portare le sue squadre a raggiungere gli obiettivi stagionali.

Se il trend delle ultime settimane del Napoli, seppur falcidiato da importanti defezioni e fino a poco tempo fa impantanato tra il sesto e l’ottavo posto, si manterrà costante, gli azzurri potrebbero approdare in Champions League con una qualificazione diretta. Un motivo di grande orgoglio per un allenatore che già sa di non far più parte del club e sempre sulla graticola per alcune gare storte.

La Juventus potrebbe voler puntare sul mister calabrese proprio per le sue doti caratteriali, di fatto accantonando le piste che riportavano ad Allegri o quelle che guardavano all’ex idolo, Zinedine Zidane. La Vecchia Signora sfilerebbe via dalle mani della Fiorentina il tecnico di Corigliano Calabro, da mesi sempre accostato alla squadra del corregionale Commisso.