Juventus, Pirlo stregato da Peeters: pronto il salto in prima squadra

Il tecnico bianconero apprezza le doti del centrocampista e lo porterà in ritiro

Daouda Peeters si appresta a fare il grande salto in prima squadra. Il giovane centrocampista della Juventus Under 23 ha letteralmente stregato Andrea Pirlo, deciso a portarlo in ritiro insieme a Buffon e compagni.

Il centrocampista belga si è messo in luce nella stagione appena conclusa, collezionando 22 presenze nella formazione allenata da Fabio Pecchia e vincendo la Coppa Italia di Serie C.

Le prestazioni convincenti degli ultimi mesi avevano già attirato l’attenzione di Maurizio Sarri, che nella fase finale del campionato l’ha convocato più volte permettendogli di esordire negli ultimi minuti di Cagliari-Juve, penultima giornata di Serie A.

Il belga classe 99′ ora è pronto a giocarsi le sue chance in prima squadra, il ritiro sotto questo punto di vista sarà un importante banco di prova per capire se sarà in grado di ritagliarsi spazio e rientrare nel giro di rotazioni nell’arco della stagione.

Peeters è un mediano molto abile nella fase di interdizione e dotato di ottima fisicità, caratteristiche che gli permettono di fornire copertura al reparto difensivo e far ripartire l’azione. Se si dimostrerà prontoù il centrocampista potrebbe rivelarsi molto utile alla causa bianconera.