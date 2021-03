Juventus, Pirlo vuole un regista, ma prima bisognerà cedere: obiettivo Locatelli

Andrea Pirlo ha chiesto alla Juventus l’arrivo di un centrocampista in cabina di regia. Il tecnico bianconero vuole un profilo in grado di far partire l’azione e dettare i ritmi di gioco, figura che in questa stagione è mancata.

La Juve ha le idee chiare e proverà ad accontentarlo, stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, nel mirino c’è Manuel Locatelli, centrocampista classe 1998 del Sassuolo e della nazionale italiana.

Il direttore sportivo Paratici ci aveva già provato nella scorsa estate, ma alla fine ha fatto marcia indietro davanti alle richieste dei neroverdi, che valutavano il calciatore sui 40 milioni di euro e non erano disposti a cederlo in prestito.

Oltre a Locatelli la Juve segue con attenzione anche la situazione Aouar, ma per il francese la valutazione è ancora più alta e trattare con il Lione non è mai semplice.

Un regista arriverà, ma prima bisognerà piazzare gli esuberi. In uscita c’è Aaron Ramsey, ma occhio anche a Bentancur, che dinnanzi ad offerte importanti potrebbe fare le valigie.