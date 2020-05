Juventus, Pjanic o Douglas Costa nella trattativa per Pogba

Il sogno di mercato della Juventus è riportare Paul Pogba a Torino. Il centrocampista francese è in rotta con il Manchester United e farebbe carte false per tornare in bianconero, ma la trattativa è complicata, a maggior ragione dopo i danni economici per i club dovuti all’emergenza coronavirus.

Eppure gli uomini mercato bianconeri stanno studiando la strategia per convincere i Red Devils evitando un eccessivo esborso economico. L’idea del direttore sportivo Paratici è quella di inserire nell’affare contropartite gradite al club inglese e i possibili nomi sarebbero già venuti fuori.

CONTROPARTITE – Stando a quanto riporta Sky Sport, la Juve sarebbe pronta ad includere nell’affare i cartellini di Miralem Pjanic o Douglas Costa, ma tutto dipenderà dalla volontà dello United di accettare o meno le contropartite messe sul piatto dai bianconeri.

CONTATTI – Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, i contatti tra la Juve e lo United vanno avanti da diverso tempo, ma l’operazione è ancora alle battute iniziali. Non sono mancati, però, in questi mesi messaggi diretti da parte del centrocampista francese agli ex compagni, alcuni dei quali si sono impegnati in prima persona per convincerlo a tornare a Torino.

C’E’ ANCHE IL REAL – La Juventus dovrà fare molta attenzione alla concorrenza del Real Madrid, con il patron Florentino Perez che ha messo il francese in cima alla lista dei desideri e sarebbe pronto a convincere lo United a suon di milioni.