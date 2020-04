Juventus, Pjanic, Rugani e De Sciglio non convincono Sarri

Questo periodo di stop è servito alla Juventus per valutare l’andamento della stagione e programmare la prossima. Maurizio Sarri ha fatto capire quali sono i punti fermi dai quali ripartire e quali invece i giocatori poco adatti al suo modo di intendere il calcio.

Al momento sulla lista di coloro che non hanno convinto figurano Miralem Pjanic, Daniele Rugani e Mattia De Sciglio.

PJANIC – Il centrocampista bosniaco è passato in breve tempo da intoccabile a possibile partente. Colpa di prestazioni spesso sottotono e di un modo di giocare diverso da quello che Sarri chiede a un regista davanti la difesa. Passaggi brevi, veloci e massimo a due tocchi, ruolo che Bentancur ha dimostrato di saper interpretare meglio del bosniaco.

RUGANI – Discorso diverso per Daniele Rugani, lanciato da Sarri ad Empoli ma finito nel dimenticatoio a Torino. Il difensore è stato utilizzato pochissimo ed è in fondo alle gerarchie del tecnico, scavalcato da Demiral. Per tale motivo ipotizzare la permanenza a Torino appare complicato.

DE SCIGLIO – Sul piede di partenza anche il terzino bianconero, ad un passo dal lasciare la Juve a gennaio per finire al PSG. Situazione che potrebbe riproporsi nella prossima estate, con i francesi ancora interessati. Per Sarri non è un titolare e la società è pronta a prendere in considerazione le offerte che arriveranno.